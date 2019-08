Juventus, presentata la terza maglia: “Scolpisci la tua strada…”

Dopo la presentazione della maglia da trasferta, la Juventus ha rivelato tramite un post sui suoi canali social anche la terza divisa per la prossima stagione 2019-2020. “Scolpisci la tua strada”. Questo il messaggio pubblicato su Twitter dai Campioni d’Italia.

La terza maglia vede un colore blu con effetto camouflage-mimetico con sponsor, stemma e dettagli in bianco. Come si legge dal sito ufficiale del club, la divisa è ideata con materiale interamente in poliestere riciclato, che permette di diminuire lo spreco di risorse e ad abbattere le emissioni.