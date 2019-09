Juventus, problemi muscolari per Douglas Costa e Pjanic: saltano l’Atletico Madrid

La Juventus deve fare i conti con gli infortuni di Douglas Costa e Miralem Pjanic. Costa caro il match contro la Fiorentina alla Vecchia Signora: l’esterno brasiliano e il centrocampista bosniaco sono stati costretti a lasciare anticipatamente il terreno di gioco. Per loro noie muscolari.

OUT IN CHAMPIONS – Douglas Costa finisce ko. Stessa sorte per Miralem Pjanic. Il primo dopo appena 4 minuti di gioco, dopo aver tentato un doppio passo. Il secondo, uscito al 44′ per un problema simile alla coscia destra. Al loro posto Bernardeschi e Bentancur. Le possibilità di vederli in campo contro l’Atletico Madrid in Champions League restano bassissime. Poco dopo il 50esimo crampi anche per Danilo. Per lui sembra scampato il pericolo infortunio.