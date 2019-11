Juventus, pronto il rinnovo di contratto per Szczesny

E’ pronto a prolungarsi ulteriormente il matrimonio tra la Juventus e Wojciech Szczesny. Il club bianconero ed il portiere polacco sarebbero infatti ormai ad un passo dall’accordo per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2021. Segno della fiducia di cui gode l’estremo difensore presso la dirigenza, ampiamente soddisfatta del suo rendimento.

Per Szczesny, quella in corso, è la terza stagione con la maglia con la Juventus, la seconda da titolare. Il primo anno, infatti, l’ex romanista ha fatto da secondo a Gianluigi Buffon, tornato a Torino in estate dopo l’esperienza al Paris Saint-Germain.