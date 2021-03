Juventus, Rabiot: “Delusi per la gara col Verona. Scudetto? Dobbiamo crederci”

In casa Juventus c’è grande attesa per la sfida contro lo Spezia. I bianconeri non possono più permettersi di sbagliare dopo il pari contro l’Hellas Verona, che, unito al successo dell’Inter sul Genoa, ha spedito la squadra di Andrea Pirlo momentaneamente a meno 10. Un distacco pesantissimo.

RISCATTO

C’è voglia di rivalsa, come dichiara Adrien Rabiot ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Spezia: “C’è tanta rabbia per l’esito della gara contro l’Hellas, perché abbiamo iniziato bene la partita, mettendo intensità. Avevamo segnato e dovevamo gestire meglio la partita. Lo Spezia può vincere con chiunque, dobbiamo essere concentrati. Attaccano con molto uomini, dovremo quindi stare attenti. Per il resto abbiamo qualità, possiamo segnare contro tutte le squadre: dobbiamo pensare solo a noi. Ci sono ancora tante partite, tanti punti in palio. Dobbiamo crederci, siamo grandi giocatori, dei campioni, quindi dobbiamo fare di tutto per prendere questo Scudetto”.