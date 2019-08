Juventus, Rabiot: “Non vedo l’ora di debuttare. Ronaldo? Incredibile averlo in squadra”

Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot freme per la nuova avventura, non vede l’ora che sia sabato per la prima giornata di Serie A contro il Parma al Tardini: “Abbiamo lavorato bene nel precampionato, credo che possiamo fare anche se naturalmente le partite saranno tutte difficili – ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Sarà così anche a Parma, ma siamo comunque fiduciosi. La Juve dev’essere pronta a tutto, è la squadra da battere, ogni gara sarà combattuta e affronteremo team molto forti. Nel calcio tutto può accadere, adesso pensiamo alla prima giornata, poi di volta in volta a tutte le altre. Non so se sarò titolare, ma spero di esserci: mi sento bene”.

E ancora: “Torino è una città più piccola di Parigi, vero, ma io e la mia famiglia ci stiamo trovando bene. È indispensabile trovarsi bene a livello ambientale perché ti permette di rendere al massimo. Sicuramente avere Cristiano Ronaldo in squadra è incredibile, entrambi giochiamo a sinistra e dobbiamo trovare la giusta intesa: finora ci siamo trovati bene”.

Sul connazionale Ribery alla Fiorentina: “È un bene per il campionato e naturalmente per i Viola che sia arrivato in Italia, alzerà il livello di tutta la Serie A. Sono contento di accogliere un altro francese, più giocatori forti ci sono e meglio è”.

Ultima battuta, in italiano: “Ciao a tutti i tifosi della Juventus, ci vediamo a Parma”.