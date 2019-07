Juventus, Rabiot: “Tottenham più avanti di noi, che abbiamo molto da lavorare”

Un errore decisivo quello di Adrien Rabiot, che a 60 secondi dal termine ha perso palla e ha concesso al Tottenham l’occasione per fare il 3-2 contro la Juventus (strepitoso destro da centrocampi di Harry Kane). Così il centrocampista francese a fine partita: “Credo che nel complesso sia stata una buona gara, nel primo tempo eravamo maggiormente in difficoltà, giocando contro un’ottima squadra che è più avanti di noi dal punto di vista della preparazione fisica – ha detto al sito ufficiale del club bianconero -. Nella ripresa abbiamo giocato più da squadra, migliorando anche grazie ai gol, ma essendo stato il primo test è chiaro che ci sia molto da migliorare. Fisicamente devo crescere, ma per essere i primi 90 minuti mi sono sentito bene.Ci stiamo capendo bene nella squadra e con il mister”.