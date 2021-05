Juventus, Rabiot: “Vi svelo il segreto di Ronaldo”

Il centrocampista della Juventus ha parlato di Pirlo e del 'segreto' di Ronaldo

MASSA MUSCOLARE - "Tranquilli, non prendo nessun prodotto illegale! È vero che mi viene regolarmente detto che ho guadagnato massa muscolare. È il frutto del metodo di lavoro della Juventus. Tuttavia, non passo più tempo rispetto ad altri giocatori in palestra. Penso che sia più legato agli esercizi fatti sul campo anche durante la preparazione, oltre che a uno stile di vita sano".

RONALDO - "Ronaldo? La chiave del suo successo è solo una: lavoro, lavoro e ancora lavoro. Sia nel calcio che in altre aree. Penso in particolare a Elon Musk, il capo di Tesla. Sono grandi lavoratori che non si fermano mai. Da quando gioco con Cristiano, ha mostrato grande costanza nel suo impegno quotidiano. Ci fermiamo spesso a guardarlo, ma non ci sono segreti. Certamente ha un talento naturale, ma non è solo questo, sarebbe troppo facile. Ha anche l'intelligenza per conoscere bene il suo corpo. A trentasei anni sa esattamente come gestire i suoi sforzi. È solo una questione di volontà. La sua instancabile determinazione è esemplare".