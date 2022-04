Juventus, Rabiot: “Vincendo contro l’Inter sarebbe cambiato tutto per lo scudetto”

Le parole del centrocampista bianconero e quel rimpianto contro l'Inter...

E' un Adrien Rabiot a tuttotondo quello che si è raccontato a DAZN nello speciale 1vs1. Il centrocampista della Juventus ha avuto modo di affrontare diverse tematiche tra cui la stagione dei bianconeri e quel big match contro l'Inter perso che, in realtà, avrebbe potuto ribaltare tutto in merito alla lotta scudetto.

CONTRO L'INTER - C'è una vena di rammarico per Rabiot parlando della sfida persa in campionato contro l'Inter: "Se avessimo battuto l'Inter sarebbe cambiato tutto. Mentalmente sarebbe cambiato il nostro approccio al campionato ma anche quello delle altre squadre nei nostri confronti", ha detto il centrocampista. "Milan e Inter avrebbero avuto più pressione. Non è facile giocare avendo dietro di sé la pressione della Juve". Sfida eterna quella contro i nerazzurri che vedrà ancora il derby d'Italia per la finale di Coppa Italia: "È una partita che attendo in maniera particolare, perché la sfida di campionato mi ha deluso e innervosito. Idem la Supercoppa. Avremmo meritato di più in entrambe le partite. Abbiamo una rivincita da prenderci contro l'Inter".