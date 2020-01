Juventus, Ramsey: “Cristiano Ronaldo? Incredibile, uno dei più grandi”

Un super Cristiano Ronaldo ha trascinato alla vittoria la Juventus nell’ultima gara di campionato contro il Cagliari. Il portoghese, nell’occasione, ha infatti realizzato una tripletta, la prima in Serie A. Di CR7, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il suo compagno di squadra Aaron Ramsey.

RONALDO – “E’ un giocatore incredibile, fantastico: i suoi record parlano per lui. E’ uno dei più grandi, giocare insieme a lui per me è un grande orgoglio. Far parte della Juventus in generale è meraviglioso”.

