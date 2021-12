Juventus, Ravanelli: “Ai giocatori manca l’attaccamento alla maglia”

Critico l'ex attaccante nei confronti della squadra di Allegri

Ai microfoni di 90° minuti sui canali della Rai, l’ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli ha detto la sua sulle difficoltà della squadra bianconera: "Non stanno giocando come dovrebbero e stanno subendo troppo. Il problema principale è che fanno troppa fatica a riempire l’area di rigore. Spesso si arriva sul fondo e bisogna aspettare. Questa squadra ha molti calciatori che non hanno l'attaccamento alla maglia che c'era prima quando l'organico era composto da italiani".