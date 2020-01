Juventus, record negativo: contro il Napoli nessun tiro in porta nel primo tempo

Zielinski e Insigne, poi un lampo di Cristiano Ronaldo. Troppo poco per la Juventus per uscire indenne dalla sfida del San Paolo contro gli azzurri. La Vecchia Signora perde e lo fa con qualche dato statistico negativo di troppo. Infatti, per la prima volta durante questa stagione di Serie A, la Juventus non è riuscita a concludere nello specchio nella prima frazione di gioco.

Per la prima volta in questa Serie A, i bianconeri di Maurizio Sarri hanno collezionato zero tiri nello specchio avversario nei primi 45 minuti. Solo nella ripresa, ma dopo le reti del Napoli una piccola scossa con il gol di Cristiano Ronaldo, arrivato però troppo tardi per ribaltare la gara. Una sconfitta che fa riflettere e che riapre forse il campionato.