Juventus, retroscena Cancelo: la richiesta ai bianconeri e la risposta della società

Aria d’addio tra Joao Cancelo e la Juventus. L’esterno portoghese è destinato a salutare la Vecchia Signora perché non rientra nei piani del nuovo allenatore Maurizio Sarri. Sul classe da tempo il Manchester City anche se la trattativa non accenna a decollare.

La valutazione da 55-60 milioni ha frenato le operazioni ma l’idea dei bianconeri non cambia: Cancelo sarà ceduto. In questo contesto, dove anche il Bayern Monaco e il Manchester United avevano fatto un sondaggio, calciomercato.com rivela un retroscena importante.

RICHIESTA – Secondo quanto si apprende, durante la tournée asiatica della Juventus Cancelo ha provato a comunicare la sua nuova decisione alla società, ovvero la propria volontà di rimanere a Torino. Il portoghese lo avrebbe fatto in maniera diretta anche con Sarri senza però riuscire a cambiare l’idea che il tecnico ha di lui. Ad oggi Cancelo non fa più parte del progetto bianconero e con ogni probabilità sarà ceduto. Se sarà in Premier League occorrerà sbrigarsi dato che il mercato inglese chiude l’8 agosto.