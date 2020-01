Juventus, retroscena Cristiano Ronaldo: ecco cosa è successo nello spogliatoio dopo la sconfitta di Napoli

Cristiano Ronaldo non ci sta e si fa sentire dopo la sconfitta in campionato contro il Napoli. Il portoghese non ha preso bene il k.o. in Serie A della notte del San Paolo e avrebbe alzato la voce negli spogliatoi. Il 2-1 subito ha impedito alla Juventus di allungare in classifica, anzi, la Vecchia Signora ha perso un punto in favore dell’Inter, a sua volta fermata sul pari dal Cagliari.

Come riporta Tuttosport, Cristiano Ronaldo non ha digerito l’atteggiamento della squadra e al rientro nello spogliatoio avrebbe avuto sguardi di fuoco e pessimo umore nei confronti di tutti. Un segnale chiaro da parte dell’asso portoghese per far capire come non è concepibile perdere in quel modo una partita. Atteggiamento troppo molle in campo ma anche dal punto di vista mentale.

Alla Continassa è programmata per oggi la ripresa degli allenamenti e la Juventus di Sarri ripartirà per ritrovare al più preso la vittoria. La rabbia di CR7 sarà servita anche a caricare tutti i compagni per non ricadere negli stessi errori come al San Paolo….