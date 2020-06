Juventus, retroscena Cristiano Ronaldo: la richiesta a Sarri

Trofeo sfumato per la Juventus sconfitta in Coppa Italia dal Napoli. Tante critiche ricevute dai bianconeri ed in particolare dal mister Sarri e da Cristiano Ronaldo. E sarebbero proprio loro due i protagonisti di un retroscena relativo alle ore precedenti al match.

Stando ai rumors, il portoghese si sarebbe rifiutato di giocare in posizione di centravanti come avrebbe voluto il suo allenatore. La posizione da ‘9’, è poi toccata a Dybala. Dietro a questa situazione tattica ci sarebbe proprio la volontà di CR7 di essere messo in un altro ruolo. Il fuoriclasse portoghese nell’ultimo allenamento prima della gara contro il Napoli avrebbe comunicato, davanti a tutta la squadra, di non avere intenzione di giocare per vie centrali, prediligendo uno spostamento a sinistra, sua classica posizione. Il risultato è stata una scarsa presenza in area di rigore e la successiva sconfitta ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari.

PER TUTTE LE NEWS DI GOSSIP CLICCA QUI