Juventus, retroscena record Buffon: Sarri svela cosa è successo nello spogliatoio

La Juventus vince il Derby della Mole contro il Torino e festeggia 3 punti fondamentali nella lotta allo scudetto. Una serata speciale non solo per il risultato del campo ma anche per i record che Gianluigi Buffon e Leonardo Bonucci sono riusciti a mettere a segno. Se per il difensore si è trattata della 400esima presenza in maglia bianconera, di tutt’altra stoffa la statistica del portierone arrivato a ben 648 presenze in Serie A. Nessuno come lui. Ecco perché alla fine della sfida, anche negli spogliatoi c’è stato modo di esultare per il numero uno bianconero.

Juventus, Sarri e l’accoglienza per Buffon

Non c’erano dubbi su come sarebbe andata a finire la serata, specie dopo l’ampio successo nel derby. A rivelare gli attimi successivi al trionfo in campo e la successiva “festa” per Buffon è stato il tecnico Maurizio Sarri che ai media ha raccontato: “Cosa abbiamo detto o fatto per Gigi negli spogliatoi? Davanti a giocatori del genere e ai loro numeri bisogna comportarsi come abbiamo fatto noi dello staff a fine partita: tutti in piedi e applausi. Negli spogliatoi ha trovato questa accoglienza, non c’è altro da dire”.

IL RECORD DI BUFFON

