Juventus, retroscena Szczesny dopo Verona: “Cristiano Ronaldo era molto arrabbiato…”

Brutta sconfitta per la Juventus in campionato. Al Bentegodi passa inaspettatamente il Verona grazie a Borini e Pazzini capaci di ribaltare la rete di Cristiano Ronaldo. Ed è proprio il portoghese al centro di un piccolo giallo per ammissione di Wojcech Szczesny. Il portiere bianconero, parlando in zona mista dopo la partita, ha raccontato lo stato d’animo della squadra ed in modo particolare quello di CR7: “Solitamente vediamo una Juventus che vince e gioca bene. Questa volta non ci siamo riusciti”. “Come l’ha presa Cristiano Ronaldo? Era molto arrabbiato, come tutti noi perché volevamo i tre punti. Lui fa tutto per provare a farci vincere come in ogni partita ma noi non siamo stati bravi”.