Juventus rischia esclusione da Serie A, Gravina: “Superlega? Regole valgono per tutti”

Il numero uno della FIGC ha ribadito il concetto in merito alla possibile esclusione della società bianconera dal prossimo campionato

Intervistato da Il Messaggero, Gabriele Gravina , presidente della FIGC, ha fatto il punto sul caso Superlega e sulla possibilità di non vedere la Juventus partecipare alla Serie A qualora dovesse continuare a far parte di quel progetto. Le tre squadre ancora rimaste nella competizione nata nei mesi scorsi - ovvero Real Madrid, Barcellona e appunto bianconeri - andrebbero infatti contro le regole Uefa e, chiaramente, anche contro quelle dei rispettivi campionato nazionali.

JUVENTUS - "La Superlega? È un problema che non fa bene a calcio. Ci sono delle regole da rispettare, e non perché lo dice Ceferin, è che funziona così. Ci sono delle società che vogliono organizzare il proprio campionato", ha detto Gravina. "Ovvio, nessuno glielo impedisce, ma lo facciano fuori dal nostro sistema, dai tornei che riconoscono della Fifa, nella Uefa e nella Figc. La Juve? Il calcio italiano non deve rinunciare al rispetto delle regole, innanzitutto. Valgono per tutti, anche per la Juventus che è il club italiano più titolato e con più tifosi".