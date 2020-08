Juventus, rivoluzione Pirlo: via tre calciatori della vecchia guardia e un top alla porta

Andrea Pirlo non ha ancora l’esperienza giusta per guidare una squadra dalla panchina visto che non lo ha mai fatto prima, ma a giudicare dalla partenza la personalità non gli manca. L’ex centrocampista bianconero da pochi giorni ufficialmente nuovo allenatore della prima squadra della Juventus fa piazza pulita e manda chiari segnali alla proprietà di come muoversi sul mercato. Higuain-Khedira sono stati messi all’angolo insieme al difensore Rugani, ma si mormora che anche il gioiello Dybala, è alla porta in attesa di ricchi acquirenti. Federico Bernardeschi e Douglas Costa, verrebbero volentieri inseriti in qualche scambio interessante. In dubbio anche Alex Sandro, Danilo, Mattia De Sciglio, Rabiot e Ramsey.

CR7 NON SI TOCCA

Guai a rinunciare a Cristiano Ronaldo ma questo Andrea Pirlo lo sa bene e il portoghese se lo tiene stretto. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport l’imperativo aziendale è ringiovanire (e ridurre il colossale monte ingaggi) e i primi colpi dal mercato rispondono a questo progetto generale: Dejan Kulusevski, 20 anni, e Arthur, quattro in più, hanno davanti parecchie primavere in bianconero. Rodrigo Bentancur, Matthijs de Ligt, Merih Demiral tutti confermati così come Gigi Buffon, Leo Bonucci e Giorgio Chiellini sono radicati in bianconero perfino più di prima: a loro il compito di accompagnare l’amico che ha saltato il fosso. Confermato anche il terzo portiere Pinsoglio e Juan Cuadrado. Porta bloccata con il polacco Wojciech Szczesny. Il ds Paratici invece per l’attacco segue Milik, Morata, Dzeko e Lacazette.