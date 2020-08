Juventus-Roma diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Juventus-Roma si gioca oggi 1 agosto alle 20.45. Ultimo match di Serie A della stagione per le due squadre che ormai non hanno obiettivi con i padroni di casa vincitori dello scudetto e gli ospiti sicuri del quinto posto che vale l’Europa League. Sarri e Fonseca sono pronti comunque a giocarsi i tre punti per la gloria.

Juventus-Roma, le probabili formazioni

Idee abbastanza chiare per la Juventus e per Maurizio Sarri che sembra intenzionato a schierare una squadra ricca di U23. Toccherà a Buffon giocare in posta. Difesa composta da Wesley, de Ligt, Rugani e Coccolo. Centrocampo con Muratore, Bentancur e Rabiot. In avanti con Higuain e Bernardeschi ci sarà Zanimacchia. Riposo per Cristiano Ronaldo in vista della Champions League. Qualche novità anche nella Roma. Fuzato in porta. Ibanez, Smalling, Kolarov in difesa. Zappacosta e Calafiori esterni. Diawara e Veretout in mezzo. Zaniolo e Mkhitaryan in sostegno di Dzeko.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Wesley, De Ligt, Rugani, Coccolo; Muratore, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Zanimacchia.

ROMA (3-4-2-1): Fuzato; Ibanez, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Diawara, Veretout, Calafiori; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Juventus-Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky. Si potrà seguire il match sul canale Sky Sport sia via satellite che sul digitale terrestre. Inoltre la partita tra bianconeri e giallorossi potrà essere seguita in diretta streaming grazie a Sky Go, il servizio a disposizione di tutti gli abbonati Sky incluso nell’abbonamento. L’app di Sky Go è scaricabile su vari dispositivi anche mobili come tablet, smartphone, pc o notebook. In questo modo la partita potrà essere seguita in diretta e in streaming molto agevolmente.

Un’altra opzione è quella di Now Tv, il servizio streaming e on demand sembpre di Sky. Il match sarà visibile acquistando uno dei pacchetti proposti, che includano il meglio della Serie A.

