Juventus-Roma flop: allo Stadium 10 mila persone in meno del 75% permesso

Pochi spettatori rispetto a quanti sarebbero potuti essere

Ieri sera all’Allianz Stadium per Juventus-Roma erano presenti 20.339 spettatori . Un buon numero visto il ritorno alla normalità che si sta cercando di raggiungere grazie ai vaccini per il Covid e al Green Pass. Eppure, nonostante la bella cornice che si è creata, le cose potevano essere ancora migliori.

Infatti, come scrive TMW che cita Tuttosport, nonostante l’apertura al 75% della capienza autorizzata dalle autorità, allo stadio di Torino per il big match dell'ottava giornata, non si è raggiunta comunque la quantità massima di pubblico possibile. Lo Stadium, infatti, avrebbe tranquillamente potuto ospitare fino a 30mila persone, 10mila in più di quante realmente erano presenti. Di fatto, è come se la capienza fosse rimasta alle indicazioni precedenti, ovvero il 50%.