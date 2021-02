Juventus-Roma, le formazioni ufficiali

I 22 in campo di Juventus e Roma:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Cristante, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca

Pirlo sceglie CR7 e Morata davanti. Novità Alex Sandro sulla sinistra con Cuadrado a riposo. Out per squalifica Bentancur: gioca Rabiot. Nella Roma Dzeko è in panchina: Borja Mayoral dal 1′ con Mkhitaryan alle sue spalle. Kumbulla sostituisce Smalling in difesa.