Juventus-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20.45 il big match di Serie A

Juventus-Roma si gioca questa sera, domenica 17 ottobre, per l'ottava giornata di Serie A. Occasione importante per le due formazioni che potrebbero sfruttare lo stop dell'Inter per conquistare dei punti preziosi in classifica.

Juventus-Roma, le probabili formazioni

Diversi dubbi di formazione da parte di entrambe le squadre. Massimiliano Allegri dovrebbe schierare la Juventus con classico 4-4-2. Da capire chi saranno i terminali offesivi: Chiesa e Kean in vantaggio vista anche l'assenza di Dybala e il recupero non ancora ottimale di Morata. Scalpita anche Kulusevski al quale, però. dovrebbe essere preferito Bernardeschi. La Roma di Mourinho ha meno incertezze. L'unico punto di domanda è Abraham che, dopo il problema al piede, potrebbe partire in panchina. Al suo mosto Shomurodov.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

Dove vedere il match

Juventus-Roma si giocherà domenica 17 ottobre all'Allianz Stadium di Torino. Fischio d'inizio previsto alle 20.45.

Chi vorrà vedere la gara in diretta e streaming potrà farlo con DAZN. Il match tra Juventus e Roma verrà trasmesso in diretta infatti dall'emittente. Per seguire la sfida dell'Allianz Stadium basterà scaricare l'app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Gli abbonati DAZN potranno vedere la gara in streaming. Per loro basterà collegarsi al portale di riferimento se si accede tramite pc o notebook, oppure scaricando l'app dedicata su dispositivi come smartphone e tablet.