Juventus, Ronaldo convinto da Sarri: ecco in che posizione giocherà nel tridente

Come annunciato nella conferenza di presentazione di Maurizio Sarri alla Juventus, il tecnico toscano è andato a parlare direttamente con Cristiano Ronaldo per capire in che ruolo del 4-3-3 giocherà nella prossima stagione. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ex Napoli e Chelsea è andato davvero dal campione portoghese, al momento in vacanza sul suo yacht in Costa Azzurra, per parlargli del progetto tecnico-tattico a qualche settimana dal raduno. La richiesta è stata quella di giocare come perno offensivo del tridente, un po’ come fu Mertens a Napoli, e CR7 avrebbe dato la sua disponibilità, pronto sia a segnare tanti gol che a servire gli esterni d’attacco in inserimento, probabilmente Dybala e Bernardeschi, con anche Douglas Costa destinato a rimanere. A quel punto bisognerà capire come verranno utilizzati Kean, Mandzukic e Higuain, che vedrebbero ridursi ampiamente il loro minutaggio.