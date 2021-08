Juventus, Ronaldo ha chiesto di non giocare. Nedved lo conferma ma scoppia caso

Alla Dacia Arena la Juventus comincia con il caso Ronaldo

Cristiano Ronaldo è in panchina a Udine e per il portoghese la Serie A non comincia dal 1'. Decisione di Allegri ma pare che sia stato lo stesso numero 7 della Juventus a chiamarsi fuori. Evidentemente questa volontà è legata all’ipotesi di andare via dalla Juve e trovare altra squadra prima del 31 agosto. Più speranza che ipotesi visto che, secondo quello che risulta a Sky, non ci sia una big al momento pronta a prenderlo. Insomma, CR7 sospeso: non gioca perché vuole andare via. Intanto Nedved intervistato nel pre-partita, ha confermato ai microfoni di DAZN che Cristiano Ronaldo resterà anche per questa stagione un giocatore della Juve, dando una risposta secca alla domanda: "Assolutamente sì. Non bisogna cercare sensazioni: è stata una scelta condivisa con il giocatore" così il vicepresidente bianconero.