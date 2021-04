Juventus, Ronaldo ha paura del pallone e viene ribattezzato ‘Angelina Jolie’

Bacchettato sui social il portoghese

"Nel match di ieri contro il Parma, il fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo schieratosi in barriera in occasione di una punizione dei ducali, non solo è rimasto immobile ma addirittura si è coperto la faccia con le mani ricevendo le critiche dei tifosi bianconeri. Il pallone calciato da Brugman è passato sopra la testa di CR7, con il portoghese che ha fatto una mossa simile a quella nella punizione di Sergio Oliveira in Champions League contro il Porto. Sui social critiche e battute ironiche. Tifosi ed esperti hanno parlato molto di questo episodio: perché Ronaldo va in barriera se ha paura di essere colpito dalla palla? Qualcuno invece ha ribattezzato Cristiano Ronaldo con il soprannome di 'Angelina Jolie' per l'attenzione che mette alla propria faccia.