La Juventus si prende tre punti importanti dopo i pareggi contro Fiorentina e Champions League. Cristiano Ronaldo ha commentato l’esito della gara ai microfoni di Sky Sport: “Se l’arbitro non concede il rigore non ci sono problemi, anche se secondo me ci poteva stare in un’occasione. L’importante era conquistare i tre punti con la squadra. Il mio gesto contro l’Atletico? La gente ama far polemica”.