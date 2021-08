Juventus, Ronaldo non avrà più il posto fisso

Il tecnico Allegri ha messo in chiaro alcuni concetti spiegando a CR7 che non è più titolare fisso

Mercato chiuso per Cristiano Ronaldo che alla fine è rimasto a Torino e si appresta a vivere la sua quarta stagione in bianconero. Sarà l'ultima e probabilmente quella più complicata visto che non avrà un posto fisso assicurato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri, considerata la grande ascesa di Chiesa, la presenza di Kulusevski, la volontà di utilizzare Cuadrado come esterno alto, la voglia di tornare a grandi livelli di Paulo Dybala e di Alvaro Morata, dovrà scegliere. CR7 entra nel calderone visto che non potranno essere troppo spesso in campo contemporaneamente. Il tecnico è stato chiaro nella volontà di riportare Dybala al centro del progetto e Morata è l’unico che possa ricoprire, senza doversi adattare, il ruolo di prima punta. Cristiano dovrà farlo, in un attacco che sarà il più possibile fluido (con posizioni mutevoli). E Cristiano non sarà più intoccabile, anche per preservarne le energie in vista delle gare più importanti.