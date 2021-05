Juventus, Ronaldo porta via le auto e i tifosi tremano

Il dubbio sul futuro del portoghese si fa sempre più forte

Il futuro alla Juventus di Cristiano Ronaldo è molto incerto dopo il campionato tribolato della compagine bianconera. Intanto un video è diventato virale sul web e ritrae una ditta di trasporto di Lisbona, la Rodo Cargo, impegnata a caricare alcune auto di lusso di Cristiano Ronaldo, nei pressi della sua residenza torinese. Potrebbe trattarsi solo di una routine di fine stagione, un trasloco che spesso è avvenuto in occasione in prossimità delle vacanze.

PORTOGALLO NO - Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, ha parlato in esclusiva a Record del futuro dell’attaccante della Juventus: “Cristiano è orgoglioso del titolo vinto dallo Sporting Lisbona, come ha dimostrato pubblicamente. Al momento i suoi piani non passano dal Portogallo”.