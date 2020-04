Juventus, Rugani e Matuidi guariti dal Coronavirus

Daniele Rugani e Blaise Matuidi sono ufficialmente guariti dal Coronavirus. Ad annunciarlo, con un comunicato, la Juventus, che sottolinea come i due giocatori, che si erano ammalati nelle scorse settimane, siano risultati negativi al doppio tampone. Rimane invece in attesa Paulo Dybala, il cui primo tampone, risultato negativo, attende di essere confermato dal secondo test.

COMUNICATO – “Daniele Rugani e Blaise Matuidi hanno effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. I giocatori sono pertanto guariti e non sono più sottoposti al regime di isolamento domiciliare”.

