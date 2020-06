Juventus, Rugani potrebbe salutare: pronti due club di Premier

Più ci avviciniamo all’estate più crescono le voci di mercato. Tra giocatori che partono e arrivano, c’è curiosità per capire come si svilupperanno le trattative dopo un periodo di stop completo. Dimentichiamoci dei colpi di mercato degli scorsi anni. Questo è quanto alcuni dirigenti di Serie A hanno affermato. Durante la finestra estiva ci saranno molti scambi e questo è dovuto ad una situazione economica incerta per molte squadre. Nel frattempo la Juventus è già al lavoro non solo per quanto riguarda le entrate, ma anche le cessioni, come quella di Daniele Rugani.

Rugani in Premier League

Dopo quasi 5 stagioni con la maglia bianconera, Daniele Rugani potrebbe salutare Torino. Grande promessa del calcio italiano, Rugani non è mai riuscito a giocare con continuità, complice anche la forte concorrenza con dei mostri sacri come Chiellini e Bonucci. L’arrivo di De Ligt e Demiral ha definitivamente spento le speranze di strappare una maglia da titolare in casa Juventus ed ora l’ex difensore dell’Empoli cerca squadra. Stando a quanto riporta Tuttosport Rugani avrebbe degli ammiratori oltre manica. Wolverhampton e Arsenal infatti sarebbero interessate al calciatore. Gli Wolves inoltre potrebbero mettere sul piatto un loro giocatore per arrivare a Rugani: Raul Jimenez.