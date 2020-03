Juventus, Rugani: “Sto bene, mai avuto sintomi gravi: mi ritengo fortunato”

Daniele Rugani, il primo calciatore della nostra Serie A a risultare positivo al Coronavirus, sta bene. Il difensore della Juventus ha voluti tranquilizzare tutti gli sportivi durante la diretta web di “A casa con la Juve”.

SALUTE – “Sto bene, voglio tranquilzare tutti. A dire il vero sono sempre stato abbastanza bene e non ho mai avuto sintomi gravi, mi ritengo fortunato. All’inizio è stata una bella botta, anche perché sono stato il primo nel nostro ambiente. Spero però che il mio caso sia servito a sensibilizzare un po’ tutti, anche coloro che prima non avevano capito la gravità del problema. La notizia ha avuto molto eco e in pochissimi minuti mi hanno scritto in tanti, per questo ci tengo a precisare che sto bene. Supererò anche questa, spero che da questa situazione tutti possano uscirne più forti di prima”.

