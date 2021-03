Juventus, Sacchi ‘esonera’ Pirlo: “Non ha dato ancora idea di gioco e non propone calcio di squadra”

La clamorosa eliminazione dalla Champions League impone un cambio di rotta in casa Juventus visto che la stagione potrebbe chiudersi con un titolo: la Supercoppa nazionale. Sfumata la pista europea e probabilmente anche il campionato, alla Juve resta la finale di Coppa Italia ma contro l’Atalanta servirà una grande prova per alzare il trofeo. Il club bianconero riflette anche sul futuro di Cristiano Ronaldo che non è riuscito a portare in finale di Champions League la squadra piemontese che si è arenata prima delle semifinali perdendo il confronto contro compagini alla portata come Ajax, Lione e Porto. Su questa debacle contro i lusitani molti sono stati i critici nei confronti del numero 7 bianconero ma anche del tecnico Andrea Pirlo.

SACCHI ‘ESONERA’ PIRLO – Si è iscritto a questo partito di critici anche l’ex allenatore del Milan e della Nazionale Arrigo Sacchi che su Pirlo ha detto: “Fatico a giudicare Pirlo – ha spiegato l’ex ct alla Gazzetta dello Sport -. Perché non so se ha fatto delle richieste per l’idea che aveva in testa o pur di allenare la Juve ha accettato tutto, col rischio di bruciarsi. Lo scorso anno si è passati da Allegri a Sarri, due tecnici bravissimi, totalmente diversi, mantenendo la stessa squadra. Non è coerente…. L’uscita dalla Champions per mano del Porto mi ha sorpreso. Speravo ovviamente che passasse e confidavo ci riuscisse dopo aver apprezzato il secondo tempo della partita con la Lazio in cui mi ero divertito a vederla. Avevo pensato: se gioca col Porto con la stessa intensità passa il turno”.

Sacchi dà poi un consiglio alla famiglia Agnelli e in particolare ad Andrea presidente del club bianconero: “Scegliere un allenatore che abbia una idea di gioco: che voglia proporre un calcio di squadra e offensivo. Poi gli chiariscano quale è il budget a disposizione e seguano le sue indicazioni per acquisti e cessioni. Comprando giocatori che siano affidabili, funzionali a quelle idee, abbiano motivazioni forti. La Juve vince da sempre in Italia ma non in Europa dove si gioca un calcio diverso. E se non cambia continuerà a non vincere».