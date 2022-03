Juventus-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 15

Juventus-Salernitana si gioca oggi, domenica 20 marzo, alle 15 per la 30esima giornata di Serie A. I bianconeri sfidano l'ultima in classifica con la voglia di provare a mettersi alle spalle l'eliminazione dalla Champions.

Possibili cambi e rotazioni in entrambe le squadre con Allegri e Nicola che potrebbero mandare in campo dall'inizio i seguenti 22:

La gara tra Juventus e Salernitana verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno gustarsi la sfida in diverse modalità: è possibile scaricare l'app su smart tv di ultima generazione oppure collegare il proprio televisore ad una console (Xbox e PlayStation) sulla quale scaricare la relativa app. In alternativa si può collegare la propria tv anche ad un TIMVISION BOX o a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.