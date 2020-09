Juventus, Salvini ha messo più ostacoli all’arrivo di Suarez ma Pirlo ha fretta. I tempi per l’arrivo del Pistolero

La Juventus deve chiudere in fretta la casella ‘attaccante’. Il tecnico Andrea Pirlo spinge e la dirigenza sta facendo di tutto per dargli in breve tempo il bomber gollifero per il calcio offensivo tanto caro all’ex centrocampista della Vecchia Signora. L’uruguaiano Luis Suarez ha superato la concorrenza di Dzeko, Cavani e dello stesso Morata, ultimo rivale alla ribalta ma c’è un nodo importante per il tesseramento. Manca il passaporto italiano e, come riporta la Gazzetta dello Sport, il grosso della partita ora si gioca tra carte bollate ed esami di lingua. Tra consolati e ministeri.

TEMPI STRETTISSIMI

I tempi sono strettissimi, ma la Juve è fiduciosa di bruciarli in extremis. Suarez, marito di una cittadina italiana, deve diventare nostro connazionale: senza lo status di comunitario non può essere tesserato visto che Arthur e McKennie riempiono già i due slot a Torino. La prossima settimana dovrà passare un esame di italiano di livello B1, e a quel punto, potrà essere chiuso formalmente il dossier al Consolato italiano di Barcellona, che spedirà l’incartamento al Viminale. Da Roma dovrà arrivare il definitivo nulla osta e solo a quel punto il Pistolero potrà giurare davanti al tricolore e alla Costituzione. Un tempo non era necessario l’esame di lingua e l’iter era assai più snello, ma dal dicembre 2018 i termini si sono ampliati con la riforma del ministro degli Interni, Matteo Salvini: ora allo Stato servono fino a 4 anni per dire sì e fino ad altri 180 giorni per giurare. La lista d’attesa è lunga ma, per fortuna sua e della Signora, Suarez un anno e mezzo fa aveva aperto già la pratica. Era ferma e priva di alcuni documenti, ma ha permesso di iniziare una corsa contro il tempo, che la Juve conta di vincere.

