Juventus-Sampdoria diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Juventus-Sampdoria chiuderà la domenica di calcio di Serie A per la prima giornata della stagione 2020-21. Si tratta del posticipo serale delle 20.45. All’Allianz Stadium bianconeri e blucerchiati si daranno battaglia per trovare i primi tre punti del nuovo campionato. Andrea Pirlo al debutto alla guida della Vecchia Signora se la vedrà con l’esperto Claudio Ranieri, comandante dei genovesi.

Juventus-Sampdoria, le probabili formazioni

Non dovrebbero esserci particolari novità nelle due squadre che hanno i 22 ormai decisi. La Juventus con Szczesny in porta. Danilo, Bonucci e Chiellini in difesa. Più avanzati Cuadrado e De Sciglio sulle corsie. Centrocampo con Rabiot, Bentancour e Ramsey ma attenzione anche al possibile esordio dall’inizio di Arthur. In avanti con Cristiano Ronaldo ci sarà Kulusevski. La Sampdoria si affida ad Audero tra i pali. Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello in difesa. Depaoli, Thorsby, Ekdal e Jankto in mezzo. Attacco con Bonazzoli e Quagliarella. Out per infortunio Gabbiadini.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Ramsey, De Sciglio; Kulusevski, Ronaldo.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita Juventus-Sampdoria, valida per la 1^ giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite, al numero 472 e 482 del digitale terrestre, ma anche su Sky Sport Serie A al numero 203 del satellite, al numero 473 e 483 del digitale terrestre e su Sky Sport al numero 251 del satellite.

La gara sarà visibile anche in diretta streaming per tutti gli utenti abbonati mediante l’uso di Sky Go che permetterà la visione del match anche attraverso dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l’apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

Un’ulteriore opzione è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare. Basterà comprare uno dei pacchetti dedicati.

