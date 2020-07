Juventus-Sampdoria diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Juventus-Sampdoria si gioca questa sera alle 21.45 il match valido per la 36^ giornata di Serie A. Possibile match point scudetto per la Vecchia Signora che in caso di successo si aggiudicherà il Tricolore. Gli ospiti, invece, cercano punti per la matematica salvezza anche se non sembrano poter aver nessun tipo di problema avendo già raggiunto quota 41 punti.

Juventus-Sampdoria, le probabili formazioni

La Juventus di Maurizio Sarri schiererà la migliore formazione possibile. Szczesny tra i pali. Cuadrado, de Ligt, Bonucci e Alex Sandro in difesa. Rabiot, Bentancur, Matuidi in mezzo al campo. Tridente offensivo formato da Cristiano Ronaldo, Dybala e Bernardeschi. Gli ospiti scenderanno in campo con Audero in porta. Bereszynski, Yoshida, Tonelli e Augello in difesa. Depaoli, Thorsby, Linetty e Jankto in mezzo al campo. Gabbiadini e Quagliarella in attacco. Ranieri pensa anche al giovane bomber Bonazzoli, assolutamente protagonista delle ultime gare dei blucerchiati.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, A. Sandro; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, C. Ronaldo.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Dove vederla in diretta tv e streaming

Juventus-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky. La gara si potrà seguire sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport al numero 251. Ma esistono altri modi per vedere la partita tra bianconeri e blucerchiati. La sfida, infatti, potrà essere seguita in diretta streaming grazie a Sky Go, il servizio a disposizione di tutti gli abbonati Sky e incluso nell’abbonamento. L’app di Sky Go è scaricabile e utilizzabile anche su vari dispositivi mobili come tablet, smartphone, pc o notebook.

Un’altra opzione è quella di Now Tv, il servizio streaming e on demand sembpre di Sky. Il match sarà visibile acquistando uno dei pacchetti proposti che includano il meglio della Serie A.

