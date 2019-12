Juventus, Sarri: “Aggressività diversa dall’essere offensivi. Costa out”

Dopo la brillante campagna europea, la Juventus torna a pensare al campionato. I bianconeri vogliono riprendersi la vetta della classifica. Il tecnico Maurizio Sarri fa il punto sulla sua squadra nel corso della conferenza stampa precedente la sfida contro l’Udinese: “La sfida contro l’Udinese sarà un riscontro di quanto visto in Europa. Se succede due-tre volte di trovare difficoltà contro certe squadre, dobbiamo metterci una pezza. Chiaro che una partita di Champions porta via tante energie. Gotti è bravo, ho lavorato con lui al Chelsea. Mi dicono che non voglia avere questa responsabilità, lui è intelligente. Essere aggressivi non ha niente a che vedere con l’essere offensivi. Aggressiva è la mentalità, per me il modulo più aggressivo del mondo è il 3-4-3. Per fare giocare insieme questi tre giocatori ci vogliono determinati condizioni”.

DOUGLAS E BENTANCUR – “Entrambi stanno bene, anche se con condizioni diverse. Bentancur è rimasto fermo per tre giorni. Con un’evoluzione normale sono certo che avrà un futuro da top player. Douglas Costa dovrà fermarsi più tempo. Su quest’ultimo ho una riserva sulla tenuta”.

RAMSEY – “Fino a ieri ha lavorato in parte. Prosegue bene, oggi lavorerà in parte con la squadra. Vediamo se ci sono le condizioni per portarlo in panchina”.

RABIOT – “Non mi ha deluso contro il Bayer Leverkusen. Adrien è un ragazzo che ha avuto problemi di ambientamento nel nostro calcio ma è normale. Arriva anche da un infortunio, ha una struttura fisica notevole. In Germania ha fatto più fatica nel primo tempo. Nella ripresa sul piano della tenuta è venuto fuori bene. E’ un po’ introverso e per questo ci starà un po’ più tempo. Emre Can ha vissuto una delusione pesante. Domani sicuramente giocherà uno dei due e in una parte di gara magari entrambi”.

UDINESE – “Qualsiasi palla lunga può essere trasformata in occasioni con gli attaccanti che hanno in rosa. Dovremo fare attenzione a giocare sotto la linea della palla”.

SORTEGGIO – “Avere tre squadre italiane in corsa può essere un segnale di risveglio del movimento. Il sorteggio mi interesserà da domani sera, perché in questo momento la testa deve andare sulla partita di domani- In Champions non sempre trovi squadre così aperte. Il Leverkusen fa del possesso palla la sua arma migliore. La Lokomotiv è una squadra diversa, ha più tendenza a chiudere gli spazi. Non credo che contro una squadra che si chiude possiamo andare in difficoltà. A livello mentale incosciamente può darsi che dopo aver vinto tanto in Italia la mente può andare su altri obiettivi, ma questo dobbiamo combatterlo. Se siamo competitivi in Champions dobbiamo esserlo anche in Italia”.