Juventus, Sarri al capolinea: incontro decisivo avvenuto nella notte

La Juventus preoccupa. Altro pareggio dopo quello contro l’Atalanta. Contro il Sassuolo il 3-3 lascia più di qualche dubbio sulle reali forze della squadra e soprattutto sulla gestione di Maurizio Sarri. Proprio il tecnico, adesso, sarebbe a rischio esonero.

Come riporta calciomercato.it, infatti, nella notte, subito dopo la partita del Mapei Stadium, la dirigenza ha voluto un contatto con il mister mettendo in chiaro alcune cose.

Juventus, Sarri trema: possibili due traghettatori

Da quanto si apprende, già nella notte ci sarebbero stati dei primi contatti telefonici, che proseguiranno probabilmente oggi con una riunione d’urgenza alla Continassa alla presenza anche del numero uno bianconero Andrea Agnelli. Tra i dirigenti della Juventus c’è sicuramente dell’amarezza e del malumore per i continui stop della squadra in campionato e a subirne le conseguenze potrebbe essere proprio Maurizio Sarri. Il posticipo di lunedì in campionato all’Allianz Stadium contro la Lazio potrebbe già essere una sorta di ultima spiaggia per il mister toscano. In caso di sconfitta rischierebbe l’esonero. Al suo posto possibile una soluzione interna per concludere la stagione: o con il salto in prima squadra del tecnico della Primavera Zauli o la promozione in panchina di Buffon. Sarri si gioca la conferma alla Juventus ancor prima della Champions League di agosto…

