Juventus, Sarri: “Ancora tridente? Vedremo. Samp con entusiasmo, sul sorteggio…”

Domani, mercoledì 18 dicembre, la Juventus giocherà in casa della Sampdoria, in attesa del match di Supercoppa Italiana di domenica. Queste le parole in conferenza stampa del tecnico bianconero Maurizio Sarri: “Non so ancora se domani riproporrò il tridente, voglio vedere come stanno i giocatori: ieri abbiamo fatto il defaticante, devo svolgere un’altra seduta di allenamento prima di capire come affrontare la Sampdoria. La Lazio riposa di più in vista della Supercoppa? Il calendario è questo e va bene così, l’errore è stato far giocare i biancocelesti lunedì. Ormai le scelte sono state queste, inutile soffermarsi. Per Szczesny parliamo di una elongazione piccola al muscolo pettorale, la risonanza ha detto questo. Su Buffon posso dire che potrebbe raggiungere il record di presenze di Maldini”.

Su Cristiano Ronaldo e la probabile quinta partita consecutiva:” Vediamo, ancora devo decidere. In linea generale chi gioca davanti sta bene, stanno rientrando pure Douglas Costa e Ramsey, valuteremo il da farsi”.

Su Rabiot: “Lascia la sensazione che ha bisogno sempre più di giocare, se è del tutto recuperato può tranquillamente andare in campo. A Matuidi si stanno chiedendo sacrifici, magari questa volta può fare solo uno spezzone.

Sul sorteggio di Champions: “Non mi interessa adesso, ci sono altre partite in mezzo e anche il mercato. Non sarebbe giusto dare ora un giudizio, la grande paura era il Real Madrid e lo abbiamo evitato, ci poteva quindi andare peggio, quello sì. Ma comunque un match di Champions è difficile sempre”.

Sulla Sampdoria: “Oh, finalmente si parla della partita! È squadra che viene dall’entusiasmo per il successo del derby, le squadre di mister Ranieri sono sempre difficili da affrontare”.

