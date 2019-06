Juventus, Sarri approdato a Torino: ecco le fotografie a Caselle e alla Continassa

Ci siamo: Maurizio Sarri è atterrato a Torino, dove domani rilascerà le prime parole da allenatore della Juventus. Infatti, è in programma per le ore 11 la conferenza stampa di presentazione, che seguiremo anche noi di ItaSportPress.it. Vediamo insieme le prime immagini dell’ex tecnico di Napoli e Chelsea all’aeroporto di Caselle. Dopo esser sbarcato, è stato accompagnato al Centro Sportivo della Continassa. Dal profilo Twitter della società bianconera, vediamo anche i primi scatti dell’allenatore nel luogo in cui si svolgono gli allenamenti della squadra che guiderà dalla prossima stagione.