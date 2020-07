Juventus, Sarri: “Atalanta? Ha ragione Guardiola, è come andare dal dentista”

Dopo la brutta batosta subita contro il Milan, la Juventus deve fare i conti con la squadra più in forma della Serie A e cioè l’Atalanta. La squadra di Sarri ha l’obbligo di vincere per mettere una pietra sopra il campionato e soprattutto per non far entrare nella corsa scudetto proprio i bergamaschi che, in caso di vittoria, si ritroverebbero a -6 dai Campioni d’Italia.

LE PAROLE DI SARRI

In conferenza stampa Sarri ha parlato così del match contro i nerazzurri: “E’ una fase importante della stagione, l’Atalanta è una squadra che sta facendo benissimo e ha numeri importanti soprattutto in trasferta. E’ una squadra difficile da affrontare. Ha ragione Guardiola: è come andare dal dentista. L’Atalanta può metterti in difficoltà dal punto di vista tattico perché è una squadra aggressiva che viene a prenderti alta nella fase di costruzione. Dal punto di vista fisico ha accelerazioni importanti, è una partita difficile sotto tutti gli aspetti ed è da tenere molto in considerazione. E’ il momento di guardare oltre dal momento che il blackout è arrivato in un momento finale della stagione, è una questione di priorità“.