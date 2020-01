Juventus, Sarri: “Attenzione al Cagliari. Kulusevski? Non c’erano le condizioni per farlo arrivare subito…”

E’ pronta a tornare in campo la Juventus, che, dopo la sosta natalizia, ospiterà sul proprio campo nella giornata di domani il Cagliari di Rolando Maran. Queste le parole del tecnico Maurizio Sarri nella conferenza stampa della vigilia.

ERRORI – “In questi giorni ci siamo concentrati su di noi e sugli errori che abbiamo commesso più che sul Cagliari. Arriviamo da una partita nella quale abbiamo sbagliato mentalmente, prima che tatticamente”.

DE LIGT E RABIOT – “Ha avuto un periodo difficile da gestire, tra un problema alla spalla e uno agli adduttori. Nello stesso tempo abbiamo avuto un Demiral in buona condizione, quindi abbiamo avuto l’opportunità di farlo riposare. Matthijs adesso sembra in crescita, ma per domani dobbiamo ancora decidere. Rabiot? Lo stiamo provando da interno destro”.

KULUSEVSKI – “E’ un profilo interessante, evidentemente non c’erano le condizioni per farlo arrivare subito. La cosa più importante è che il club arrivi sempre primo su questi giovani”.

TRIDENTE “Vedremo, abbiamo anche Ramsey in crescita. Domani sarà una partita in cui servirà attenzione: il Cagliari può far male nelle ripartenze”.

