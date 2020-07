Juventus, Sarri: “Attenzione al Milan. Sarà un mese difficile. Sullo scudetto…”

Vigilia di campionato per la Juventus di Maurizio Sarri che dopo aver vinto il derby contro il Torino si appresta a sfidare il Milan, una delle squadre più in forma in questo momento. Il tecnico toscano ha presentato la gara contro i rossoneri nel consueto appuntamento con i media.

Juventus: le parole di Sarri

“Quella di domani è una partita difficile. Il Milan, che ci ha creato problemi in questa stagione, è in grandi condizioni fisiche e mentali e si esprime su alti livelli. In questo periodo l’aspetto mentale è delicatissimo e l’errore è dietro l’angolo”, ha detto Sarri. “I ragazzi sanno che è sarà un mese difficile, e quindi non bisogna perdere la concentrazione”. E sui punti di vantaggio in ottica scudetto dalla Lazio e dall’Inter: “Il vantaggio non dovrebbe creare rilassamento, è un periodo in cui le partite sono tutte difficili e sbagliare una partita può essere estremamente facile. Guardiamo solo alla partita di domani e non guardiamo neanche a chi affronteremo la prossima volta”. Sulla squadra che scenderà in campo: “Non abbiamo scelto niente, vediamo. Le soluzioni scontate sembrano Rugani e Higuain. Tutti parlano di rosa ampia ma in questo momento non ci sono molte soluzioni. Chiellini e Alex Sandro hanno fatto ieri il primo allenamento”. E ancora su Higuain “Sta meglio, si sta allenando con continuità, e dal punto di vista mentale è pronto”.

QUI LE NEWS DI GOSSIP