Juventus, Sarri: “Avere davanti l’Inter ci dà più motivazioni. I punti pesano sempre”

Si gioca domani sera la partita fra Lazio e Juventus: i biancocelesti sono la squadra più in forma della Serie A, i bianconeri sono appena stati sorpassati dall’Inter in vetta alla classifica. Le parole alla vigilia del tecnico bianconero Maurizio Sarri: “Sono fiducioso, vedendo gli allenamenti. I punti comunque sono importanti sempre, non solo domani. Capisco che giornalisticamente parlando ci si deve esaltare per alcune gare in particolare, ma i punti pesano sempre. Avere l’Inter davanti può essere uno stimolo a fare meglio, può darci ulteriori motivazioni. Attenzione alla Lazio, squadra con qualità altissima, la migliore per passaggi filtranti negli ultimi 25 metri, in Italia come in Europa. Sarà una sfida palesemente difficile, avversario ostico”.

Su alcuni singoli: “Bernardeschi è ragazzo sensibile, si nota dalla differenza di sicurezza che ha fra partite in trasferta e quelle in casa, il rendimento cambia e questa cosa gli pesa. È giocatore importante, non bisogna farsi influenzare da niente e nessuno, io cerco di aiutarlo al massimo. Emre Can non è escluso, è fuori dalla lista Champions ed è stato un colpo duro per lui, però sa che conto su di lui per il campionato. ha grande personalità, aveva un ginocchio che stava peggiorando e non si poteva che farlo operare. Rabiot sta bene, è recuperato, si è allenato col gruppo. Bentancur sta crescendo tanto, è destinato a una carriera davvero importante. Dovrebbe segnare un po’ di più e poi avrebbe ancor più che una carriera importante”.

Lazio incomoda per lo Scudetto? “In questo momento la sensazione è questa, per loro è un momento molto favorevole”.