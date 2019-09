Juventus, Sarri: “Bene solo a sprazzi, forse pagata stanchezza mentale”

La Juventus si impone in rimonta sull’Hellas Verona. Il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri ha commentato la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Dal punto di vista mentale forse c’è stata un po’ di stanchezza. Può darsi che sotto questo punto di vista la squadra fosse stanca. Abbiamo fatto una partita buona solo a sprazzi. Dybala ha fatto una buonissima partita, mentre Ramsey deve ancora adattarsi. Credo sia abbastanza normale. Il nostro centrocampista centrale è stato marcato stretto e si poteva fare di più in costruzione con gli altri interni. Però era alta la possibilità di perdere equilibri. Dobbiamo lavorare sull’abitudine a difendere in avanti. Soprattutto con le squadre che danno ampiezza abbiamo la necessità di stare più corti. Rischiamo di arrivare tardi, a metà strada. Nelle pressioni sui tre difensori dovevamo essere più ordinati. Le distanze non erano quelle giuste. Abbiamo trovato una squadra in salute che aggredisce a tutto campo uomo contro uomo. Non era semplice ribaltare la partita. Questi giocatori sono abituati a stare in Champions, non possono sbagliare dodici partite in tre mesi. L’importante è aver ribaltato la gara. Potevamo gestire la palla meglio nel finale, lasciando meno aperta la partita. La linea difensiva richiede tempo. Ad Empoli e Napoli ha necessitato di molto tempo. Il Napoli aveva una squadra molto simmetrica, mentre questa è asimmetrica. E’ una formazione diversa. Poi è evidente che si debba migliorare”.