Juventus, Sarri: “Campionato diverso dai precedenti. Lazio-Inter non decisiva”

Dopo l’incredibile k.o. contro il Verona, la Juventus prova a scuotersi contro il Brescia. I bianconeri cercano di approfittare dello scontro diretto tra Inter e Lazio, le rivali per lo scudetto. Il tecnico Maurizio Sarri fa il punto della situazione nella conferenza stampa della vigilia: “Era palese fin dall’inizio che questo sarebbe stato un campionato diverso da solito. Dobbiamo trovare stimoli da questa situazione. Sarà emozionante giocarci il campionato fino alla fine. Il risultato di Lazio-Inter non sarà determinante, quella di domani sera è una partita importante, ma il percorso è ancora lungo. Noi dobbiamo pensare a fare più punti possibile. Dobbiamo cercare di risolvere i nostri problemi giocando con più aggressività. Dobbiamo alzare il livello di intensità difensiva. Questo ci succede solamente in alcuni momenti della partita, dobbiamo lavorarci”.

COPPA ITALIA -“Abbiamo fatto sicuramente dei passi in avanti rispetto alla gara col Verona. Diciamo che per 70 metri di campo abbiamo fatto bene, ma gli attaccanti erano abbandonati al loro destino. Il momento negativo finisce con la sfida di sabato: non dovrebbe mai succedere, ma purtroppo succede. Abbiamo fatto una brutta partita e abbiamo perso, tutto viene amplificato perché siamo la Juve, ma i nostri giocatori dovrebbero essere in grado di reggere determinate pressioni. Non è vero che il trequartista non mi convince, dipende dalle situazioni e dagli avversari. Abbiamo provato a mettere Ramsey nel ruolo a lui più congeniale”.

KLOPP – “Oltre a definirci la favorita per la Champions, ha anche detto che il calcio italiano non lo segue (ride, ndr). È un tipo molto simpatico, si sta togliendo di dosso i panni della favorita”.

BRESCIA – “È una squadra che ha sempre provato a giocare nonostante la posizione in classifica. Non è semplicissima da affrontare, soprattutto quando gioca in trasferta. In questo campionato comunque le partite facili non esistono, nel girone di ritorno poi tutte le compagini sono sempre sul pezzo”.