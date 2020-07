Juventus, Sarri: “Con Dybala c’è un ottimo rapporto. CR7 a fine partita mi ha detto ‘finalmente'”

Vittoria netta nel derby per la Juventus che dopo un primo tempo al massimo ha rallentato i ritmi nella seconda parte di gara. A fine partita Sarri ha commentato la prestazione dei suoi.

LE PAROLE DEL MISTER

Queste le sue parole a SkySport: “Non era una partita semplice, ma lo sapevamo. Siamo andati in vantaggio subito, poi abbiamo raddoppiato. Il rigore ci ha fatto perdere un po’ il controllo della partita e nel secondo tempo abbiamo cominciato in maniera confusionaria. Quando le squadre si sono stancate sono uscite le qualità della squadra. Abbiamo lasciato la palla un po’ troppo scoperta nella metà campo avversaria. In un certo momento della partita ci siamo mossi male a centrocampo e questo ha permesso al Torino di infilarci con tranquillità sul finale di primo tempo”.

Dybala e CR7

“Dybala? Con lui c’è un rapporto buono, diretto e schietto. Io su di lui non ho avuto alcun tipo di dubbio, anche quando la scorsa stagione non ha segnato tanto. A lui ho sempre detto quello che penso sull’atteggiamento che deve avere in campo e lui mi dice come la pensa. Deve giocare molto più vicino all’area di rigore e a Cristiano Ronaldo. A fine partite CR7 mi ha detto “Finalmente” e lì ho pensato che forse questo gol lo aspettava da tempo“.