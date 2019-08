Juventus, Sarri con la polmonite: c’è un altro caso nel club. Intanto il Chelsea…

Non preoccupano le condizioni di Maurizio Sarri in seguito alla notizie della polmonite. Il giusto allarmismo, però, è corretto averlo. Anche perché il tecnico toscano della Juventus rischia di saltare non solo l’esordio di Serie A contro il Parma ma anche la seconda giornata di campionato contro il Napoli.

La polmonite che ha sorpreso l’allenatore bianconero non sarebbe di origine virale, ma, stando a quanto riporta Repubblica, si è verificato un altro caso con un membro dell’ufficio stampa coinvolto. Secondo quanto riferito dal quotidiano, in casa della Vecchia Signora si sarebbe verificato un altro episodio di cui è rimasto vittima un membro dello staff che risulta essere ancora in malattia dopo il ritorno dalla tournée asiatica. Un piccolo campanello d’allarme che la Juventus gestirà nel modo migliore come sempre accaduto in determinate circastanze.

CHELSEA – Intanto, dopo aver appreso la notizia sul proprio ex allenatore, anche il Chelsea ha voluto mandare un messaggio di vicinanza a Sarri: “Siamo vicini al nostro ex allenatore colpito da polmonite. Gli auguriamo pronta guarigione. Rimettiti presto Maurizio”, ha scritto il profilo ufficiale del club su Twitter.