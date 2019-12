Juventus, Sarri: “Condizionati da episodi sfavorevoli, ma siamo in crescita”

Triplice fischio all’Olimpico di Roma tra Lazio e Juventus. L’allenatore bianconero Maurizio Sarri commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di DAZN: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Purtroppo abbiamo concesso il gol proprio allo scadere. Poi il secondo tempo è stato condizionato da episodi che ci sono stati tutti sfavorevoli. In parità numerica abbiamo giocato bene. Sul secondo gol non abbiamo rispettato le consegne. Sono disattenzioni che poi si pagano. Non sono d’accordo sulla chiara occasione da gol perché la palla andava per vie esterne. Noi dobbiamo pensare a noi e in quell’occasione c’è un errore. Bentancur è un giocatore importante. Speriamo che non ci siano interessamenti ai legamenti. Nel primo tempo non ho visto grandi imprecisioni. Nel secondo tempo in un momento in cui la partita sembrava in una fase di stanca siamo stati condannati. Sinceramente ho visto la mia squadra in crescita”.