Juventus, Sarri: “Contro l’Inter una bella gara, Ronaldo può esaltarsi”

L’emergenza Coronavirus costringe i club di Serie A a giocare a porte chiuse e gli allenatori a sperimentare forme di comunicazione diverse dal solito. Ad esempio Maurizio Sarri ha affidato i suoi pensieri alla vigilia di Juventus-Inter ai canali del club bianconero, con un video postato poi sull’account ufficiale bianconero di YouTube: “Sarà una bella gara, è la più prestigiosa della Serie A, per storia e blasone. E quest’anno anche per la classifica, speriamo di divertirci. Di certo è una sfida difficile, ma anche bella da giocare. Soltanto negli ultimi giorni ci siamo potuti dedicare a questa gara, dopo una programmazione un po’ confusionaria per motivi evidenti, ma abbiamo lavorato nel modo giusto. E poi stiamo recuperando tanti giocatori e questa è una bella fortuna. Negli ultimi giorni la qualità degli allenamenti si sta elevando, è molto importante”.

CRISTIANO RONALDO – “Lui si esalta in tante gare, sta molto bene e secondo me non deve pensare troppo a questo traguardo. Però può essere un spunto per i compagni per fargli un regalo”. Quanto all’attacco che si modifica: “Abbiamo attaccanti con caratteristiche diverse, a volte con lo stesso modulo siamo un’altra squadra cambiando gli interpreti”.

TATTICA -“La partita sarà difficile tatticamente visto il modo di giocare dei nostri avversari, ma lo sarà anche per loro… Per noi potrebbe essere un problema l’ampiezza dell’Inter, ma tutte e due le squadre hanno le caratteristiche per mettere in difficoltà gli altri. Uno dei nostri obiettivi è quello di fare sempre possesso palla alto, ma domani sarà ancora più importante perché tenere lontano dall’area i loro attaccanti è fondamentale”.